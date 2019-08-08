خارجية البحرين: تصريحات إيران حول مؤتمر المنامة تعكس نهجها المزعزع لأمن المنطقة

اعتبرت ​وزارة الخارجية البحرينية​ أن تصريحات ​إيران​ حول ​مؤتمر​ ​المنامة​ العسكري تعكس نهجها المزعزع لأمن المنطقة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أوضحت في بيان لها صباح اليوم أن "مؤتمر المنامة لأمن الملاحة البحرية إجراء مريب واستفزازي يستهدف إيران، وعلى الحكومة البحرينية ألا تكون أداة لتنفيذ مطالب ومخططات العدو المشترك في المنطقة".

واعتبرت أن "هذا المؤتمر مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل القوات الأجنبية و إسرائيل في منطقة الخليج"، مشيرةً الى أن "مؤتمر المنامة للملاحة البحرية مزعزع لأمن المنطقة واستقرارها ويمهد لتدخل القوات الأجنبية وإسرائيل في منطقة الخليج".

ودعت الخارجية الإيرانية الحكومة البحرينية إلى "التوقف عن اتخاذ إجراءات غير حكيمة واتباع نهج بناء في المنطقة"، مشددةً على "أننا ندين بشدة كافة الاتهامات الموجهة لإيران في البيانات الأخيرة للخارجية البحرينية".