خلفان انتقد عبد ربه منصور هادي: ما انتصر قائد في معركة من الفندق

انتقد نائب قائد شرطة دبي ​ضاحي خلفان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​، قائلا "ما انتصر قائد في معركة من الفندق"، متمنيا "أن يدرك هادي ما أدركه أنا بحكم ثقافتي وخبرتي وكم مرة ظهر لكم بين الشماليين الموجودين في صفوف ​القوات​ الشرعية عميل غير شرعي. سيظلون يتلاعبون بكم إلى ما لا نهاية".

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