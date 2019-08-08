أمير حاتمي: التحالف البحري الذي تسعى اليه اميركا يزعزع الامن بالمنطقة

اكد وزير الدفاع ال​ايران​ي العميد ​أمير حاتمي​ ان "التحالف العسكري البحري الذي تسعى ​اميركا​ لانشائه بحجة توفير امن الملاحة البحرية من شانه زعزعة الامن في المنطقة"، مشيراً إلى "اننا نعتبر انفسنا مسؤولين تجاه امن المنطقة خاصة ​الخليج الفارسي​".

ولفت إلى أن "ايران لن تتوانى عن اتخاذ اي خطوة في مسار الحفاظ على امن الملاحة البحرية في الخليج الفارسي و​مضيق هرمز​ وبحر عمان وان امن المنطقة هو عمل مشترك بين ايران وسائر دول الجوار في الخليج الفارسي لذا فاننا نرى بان الامن يجب توفيره من قبل دول المنطقة التي عليها ان تدخل في محادثات بناءة بهذا الصدد"، معتبراً أن "تطوير العلاقات مع الجيران من المبادئ الاساسية للسياسة الخارجية والدفاعية للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأشار إلى "اننا وفي هذا الاطار نؤكد دوما على حفظ العلاقات مع اشقائنا في الخليج الفارسي رغم ان بعض الجهات الخارجية سعت على مدى العقود الاربعة الماضية لايجاد شرخ بين الجيران"، لافتاً إلى أن "اميركا هي العنصر الاساس لزعزعة الامن في المنطقة ونحن نعتقد بان الامن يجب ان يكون لجميع الدول ونعتبر انه من غير المقبول زعزعة الامن في اي من الدول او ضد احدى الدول ونرى بان المنطقة لا ينبغي ان تتحول الى ساحة يصول ويجول فيها الاجانب؛ والتحالف العسكري التي تسعى اميركا لانشائه بحجة توفير امن الملاحة البحرية من شانه تصعيد زعزعة الامن".