زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب تركيا

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأوروبي عن "وقوع ​زلزال​ غربي ​تركيا​ بقوة 9 درجات على مقياس ريختر للزلازل". ووقع الزلزال في الساعة 02:25 بتوقيت ​بيروت​، وكان مركزه في 49 كيلو مترا غربي مدينة دينزلي، ويقع على عمق 7 كيلو مترات. ولا توجد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا.

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