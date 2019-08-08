التقدمي: بيان سفارة أميركا يعكس نظرة الغرب القلقة تجاه ما يحدث بلبنان

رأى ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في بيان له ان "بيان ​السفارة الأميركية​ يعكس نظرة الغرب القلقة تجاه ما يحدث في ​لبنان​ من تدجين وتدخل سافر في شؤون ​القضاء​ ومحاولة تركيب ملف غير مطابق لنتائج التحقيقات".

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