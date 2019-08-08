سبوتنيك: مقتل شخصين وإصابة 15 بانفجار بإحدى الوحدات العسكرية شمال روسيا

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" عن "مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين نتيجة ​انفجار​ وقع في إحدى الوحدات العسكرية شمال روسيا". وأكدت وزارة الدفاع الروسية انه "لم تنبعث مواد ضارة بعد الانفجار في الوحدة العسكرية".

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