الحريري استقبل فنيانوس وأبو فاعور وسفيرة لبنان في سويسرا

استهل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ لقاءاته في ​السراي الحكومي​ باجتماع عقده مع وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، تناول المستجدات والوضع السياسي في البلاد. ثم استقبل الرئيس الحريري وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ وبحث معه الاوضاع العامة من مختلف جوانبها، وكان التقى سفيرة ​لبنان​ في ​سويسرا​ رلى نورالدين.

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