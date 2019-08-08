القاضي باسيل يوقف النظر بدعوى البساتين بانتظار قرار محكمة الاستئناف

قرر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل وقف النظر بدعوى حادثة البساتين بانتظار صدور قرار ​محكمة الاستئناف​ المدنية في ​بيروت​ الناظرة بطلب رد القاضي باسيل.

ويأتي قرار القاضي باسيل انسجاما مع نص المادة 125 من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تفرض على القاضي المطلوب رده، التوقف عن النظر بالدعوى إلى أن تبت محكمة الاستئناف اما بقبول الطلب، فيحال الملف على قاض آخر، واما رفضه فيستأنف القاضي تحقيقاته من النقطة التي وصل اليها.

وكان الوكيل القانوني عن بعض المدعى عليهم المحامي ​نشأت الحسنية​، قد تقدم بطلب رد القاضي باسيل أمام المحكمة المختصة.