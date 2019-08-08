الحركة البيئية تقدمت بإخبار للنيابة العامة الاستئنافية بالشمال بخصوص مطمر تربل

تقدمت ​الحركة البيئية اللبنانية​ بواسطة وكيلها القانوني المحامي محمد الزاهد طالب بإخبار من جانب ​النيابة العامة البيئية​ في ​الشمال​ طالبةً تحريك دعوى الحق العام لوقف المخالفة القانونية لمشروع إنشاء مطمر للنفايات على عقار في جبل تربل.

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