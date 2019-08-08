قوى الأمن توافق على اعادة اجراء مناقصة شراء أحذية عسكرية استبعد منها صناعيون لبنانيون

تجاوبت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ مع مراجعة وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ لها حول معاودة اجراء مناقصة شراء أحذية عسكرية لمصلحة ​قوى الامن الداخلي​ استبعد منها صناعيون ​لبنان​يون، وذلك تشجيعا للصناعة اللبنانية، وعملا بالتعميم الصادر عن رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الذي "طلب فيه الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض، إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان."

واتصل الوزير أبو فاعور بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، وشكره على "التجاوب السريع مع هذا المطلب المحق، داعيا سائر المسؤولين والمشرفين على المشتريات في الادارات والمرافق العامة تنفيذ مضمون التعميم والالتزام بشراء المنتجات الوطنية العالية الجودة والمواصفات".