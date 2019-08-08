بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة تعقد يوم الاربعاء 21 آب

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، ​اللجان النيابية​ إلى جلسة مشتركة تعقد يوم الاربعاء 21 آب لمتابعة درس اقتراحات القوانين، الاول يتعلق بانشاء مجلسين خاصين يدعيان مجلس انماء عكار و​بعلبك الهرمل​ والثاني اقتراح القانون المتعلق بانشاء مجلس بعلبك الهرمل والثالث اقتراح القانون المتعلق بانشاء مجلس عكا والشمال.

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