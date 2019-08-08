أفادت معلومات ​صحفية​ أنه في اطار المتابعة لموضوع ضبط العمالة الاجنبية في ​لبنان​، قامت دورية من ​الامن العام​ باقفال محال حلويات الارناؤوط في حلبا وختمها بالشمع الاحمر بناء لاشارة ​القضاء​ المختص، كونها تدار من أشخاص سوريين بشكل مخالف للقوانين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقفال محال حلويات في حلبا يستثمرها سوريون بشكل مخالف للقوانين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.