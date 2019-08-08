الرئيس المصري أبرق لبري مهنئا بعيد اﻻضحى

تلقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ برقية تهنئة من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ وجاء في نص البرقية : اتقدم من دولتكم ومن خلالكم الى ​الشعب اللبناني​ الشقيق بأرق اﻻمنيات وأصدق التهاني القلبية بحلول عيد اﻻضحى المبارك متمنيا لكم موفورالصحة وان ينعم على شعبينا الشقيقين باﻻمن والتقدم والرخاء.

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