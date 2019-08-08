وزير المال التقى وفداً من رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية

استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ وفداً من رابطة أساتذة ​الجامعة اللبنانية​ برئاسة د. ​يوسف ضاهر​ شكره على دعمه مطالب الرابطة والجامعة اللبنانية لاسيما ​صندوق التعاضد​ وموازنة الجامعة وملف المتفرغين وملف الدخول إلى الملاك ومشروع زيادة الخمس سنوات على سنين خدمة الأستاذ الجامعي لاحتساب المعاش التقاعدي، ومشروع إعطاء ثلاث درجات استثنائية.

وجرى التطرق إلى كيفية تمويل بناء مجمعات جامعية في المناطق اللبنانية عبر مصادر متفرقة، من بينها سيدر وغيرها.

ونقل الوفد عن الوزير خليل اهتمامه بالجامعة اللبنانية وأهمية تفعيل دورها منوّهاً بمستواها العلمي ومستوى شهاداتها.