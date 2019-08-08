شمخاني: المقاومة الإسلامية بلبنان استطاعت إنقاذ العالم من خطر الإرهاب

أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني في رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى حرب تموز 2006 أن "محور المقاومة يتابع عن كثب مساعي إسرائيل لإثارة التوتر، وسيفرض عليها الهزيمة في أي جبهة كانت"، مشيراً إلى "إننا سنشهد قريبا زوال إسرائيل من الوجود وتحرير فلسطين".
ولفت إلى أن "المقاومة الإسلامية حطمت أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وهزمت المشروع الصهيوني الأميركي للشرق الأوسط الجديد"، مشيراً إلى أن "المقاومة الإسلامية في لبنان استطاعت، إلى جانب جبهة المقاومة، إنقاذ العالم من خطر الإرهاب التكفيري من خلال التضحية بالشهداء، والعالم اليوم مدين لمقاتلي المقاومة".
وأشار إلى أن "الصدق والشجاعة والبصيرة للسيد حسن نصر الله كانت عاملا حاسما في حركة ودور "حزب الله" في خلق الوحدة الوطنية اللبنانية والأمن والسلام على حدود لبنان"، مؤكداً "استمرار دعم إيران لجبهة المقاومة بوجه إسرائيل".
شدد شمخاني على أن "رجال جبهة المقاومة يتابعون ما تفعله إسرائيل وسيفرضون عليها الهزيمة"، مشيراً إلى أنه "قريبا ستكون فلسطين حرة، وسيصلي أبناء المقاومة في القدس الشريف".
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