الحاج حسن: شركة تاتش أجبرت من قبل الوزارة على استئجار المبنى بسوليدير

لفت رئيس ​لجنة الاتصالات​ النائب ​حسين الحاج حسن​ في تصريح من ​مجلس النواب​ بعد اجتماع اللجنة لبحث موضوع مبنى ​شركة تاتش​ إلى ان "المشكلة الاساس في هذا الموضوع انه لم يجر ​الاعلان​ عن الحاجة إلى استئجار مبنى جديد للشركة وهذه أهم نقطة في هذا الملف"، معتبرا انه "من يريد استئجار مبنى عليه ان يعلن عن هذا الأمر، والعروض التي أتت لهم مشكوك بها فهناك عرضين من دون أسعار".

وسأل "لماذا الاستئجار في ​سوليدير​ وهي أغلى منطقة في ​لبنان​، وهناك مراسلات بين تاتش و​وزارة الاتصالات​ لم تمر على هيئة الدفاع عن المالكين، هذه الهيئة التي من المفترض ان تدافع عن ​الشعب اللبناني​. هذه المراسلات تظر ان شركة تاتش أجبرت من قبل الوزارة على استئجار المبنى في سوليدير".

وأضاف "نحن بالجلسات السابقة تكلمنا عن كل نفقات شركتي تاتش وألفا وأحد أهم البنود التي تكلمنا عنها هي تخفيض المصاريف وأنا أعدكم في جلسة 2 أيلول بقول ما يجري في الشركتين". وأوضح ان "خيار الشراء كان يخضع للنقاش تماماً كخيار الأجار وكان قراراً بهذا الحجم سيحول إلى ​مجلس الوزراء​ وكان الموقف من الأجار محسوماً بوجود مخالفات كبيرة".