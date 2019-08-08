- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قتل رجل مسلح أربعة أشخاص وجرح اثنين آخرين أمس، الأربعاء، في سلسلة من عمليات السطو المسلح والطعن، في كاليفورنيا الأميركية.
واعتقلت الشرطة المشتبه به عند خروجه من أحد المتاجر في مقاطعة "أورانج" الواقعة جنوب لوس أنجلوس، وقالت إنه كان يحمل سكيناً ومسدساً وإنه يبلغ من العمر 33 عاماً.
ولم تفصح الشرطة عن اسم المشتبه به وقالت إنه نفذ عملية سطو في مخبز ومكتب تابع لشركة تأمين ومكتب حوالات مالية، وإن امرأة تعرّضت للطعن عدّة مرات في الظهر وحالتها الطبية مستقرة.
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد: شاحنة رجال الإطفاء عالقة فوق فجوة من الأسفلت بشيكاغو
الولايات المتحدة الأمريكيةEuronews Arabia
-
شاهد: "ناطحات سحاب من سراب" بين السحب في مدينة صينية في ظاهرة "ساحرة"
طبيعةEuronews Arabia
-
الخطوط الجوية البريطانية تلغي رحلات بسبب عطل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات
أوروباEuronews Arabia
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
أربعة قتلى في هجوم بالسلاح الأبيض في كاليفورنيا الأميركية
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
بحسب الشرطة دائماً، قاد الرجل سيارته إلى متجر في حي سانتا آنا حيث قتل حارساً لم يكن مسلحاً، كما قتل موظفاً في مطعم صغير في الحيّ نفسه.
يذكر أخيراً أن المشتبه به والضحايا جميعهم من أصول أميركية-لاتينية.
أيضاً عن الولايات المتحدة:ترامب يزور ضحايا هجوم أوهايو ومحتجون يهتفون "افعل شيئا" صورة لخياليْن من شرطة تكساس "يجران رجلاً أسود" وراءهما تثير سخط أميركيين
كانت هذه تفاصيل خبر أربعة قتلى في هجوم بالسلاح الأبيض في كاليفورنيا الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.