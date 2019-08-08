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أربعة قتلى في هجوم بالسلاح الأبيض في كاليفورنيا الأميركية

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قتل رجل مسلح أربعة أشخاص وجرح اثنين آخرين أمس، الأربعاء، في سلسلة من عمليات السطو المسلح والطعن، في كاليفورنيا الأميركية.

واعتقلت الشرطة المشتبه به عند خروجه من أحد المتاجر في مقاطعة "أورانج" الواقعة جنوب لوس أنجلوس، وقالت إنه كان يحمل سكيناً ومسدساً وإنه يبلغ من العمر 33 عاماً.

ولم تفصح الشرطة عن اسم المشتبه به وقالت إنه نفذ عملية سطو في مخبز ومكتب تابع لشركة تأمين ومكتب حوالات مالية، وإن امرأة تعرّضت للطعن عدّة مرات في الظهر وحالتها الطبية مستقرة.

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أربعة قتلى في هجوم بالسلاح الأبيض في كاليفورنيا الأميركية

Euronews Arabia

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بحسب الشرطة دائماً، قاد الرجل سيارته إلى متجر في حي سانتا آنا حيث قتل حارساً لم يكن مسلحاً، كما قتل موظفاً في مطعم صغير في الحيّ نفسه.

يذكر أخيراً أن المشتبه به والضحايا جميعهم من أصول أميركية-لاتينية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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