روحاني: إيران لا تستهدف إلا المعتدين

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن إيران لا تستهدف إلا المعتدين عليها سواء كانوا في طائرة مسيّرة أو طائرة أو سفينة.

وأضاف روحاني أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يظنون منذ سنة ونصف أنهم سيصلون إلى هدفهم في تغيير نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنسبة 90%، لكنهم اليوم لا يضعون هذا الاحتمال حتى بنسبة واحد بالمائة، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وتابع "روحاني" أن بلاده يمكنها أن تستثمر الظروف الصعبة التي تعيشها بطريقة أخرى في بناء المستقبل، وأن سنوات الحرب التي خاضتها إيران في السابق مكنتها من تحقيق الكثير من الإنجازات لاحقا.

وكانت إيران، قد احتجزت ناقلة نفط بريطانية "استينا إمبيرو"، في وقت سابق، وأوضحت أنها اصطدمت بقارب صيد.

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واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، "إنه في حال أفرجت بريطانيا عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لدى سلطاتها في جبل طارق، فإن إيران سترد بالمثل حيال الناقلة البريطانية التي احتجزتها بمضيق هرمز".

ومن جهته، صرح وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، بأن "إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار في الخليج عقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق قبل نحو أسبوع".