مظاهرات أمام السفارة الهندية في إيران احتجاجا على استقلال كشمير

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

تظاهر إيرانيون أمام السفارة الهندية في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم، لإدانة "مقتل مسلمين في كشمير"، وذلك بعد أنّ أعلنت الهند إلغاء الحكم الذاتي في كشمير، وتعليق وزارة الخارجية الهندية على الأزمة المتصاعدة بين باكستان اليوم، بأنّه شأن داخلي"، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم.

وطالب المتظاهرون السلطات الهندية بالتوقف عن "إجراءاتها ضد المسلمين في كشمير"، داعين المسؤولين الإيرانيين والمنظمات الدولية إلى التدخل.

وأعلنت الحكومة الهندية مؤخرا إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير دستوريا، بموجب مرسوم رئاسي خاص ندد به الجانب الباكستاني وأثار غضب كثيرين.

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وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، في حين تقاتل مجموعات متمردة مسلحة منذ 3 عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.

ويسعى المتمردون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال، فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.

وشهد الإقليم المتنازع عليه ذو الأغلبية المسلمة والخاضع للإدارة الهندية، زيادة ملموسة في حدة التوتر منذ بداية العام الحالي، إذ وصل التصعيد إلى مواجهة عسكرية جوية مباشرة بين الهند وباكستان.