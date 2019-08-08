بعد بلاغ بسبب "روائح كريهة".. العثور على جثة مسن داخل مسكنه في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثرت قوات الأمن في قسم شرطة دسوق بمحافظة كفر الشيخ على جثة مسن داخل منزله، عقب إبلاغ الأهالي عن انبعاث روائح كريهة من داخل الشقة.

تعود التفاصيل إلى تلقي اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من المقدم أشرف عطية، نائب مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بورود بلاغًا من "م.ع.س"، 54 سنة، ويقيم ببندر دسوق، بانبعاث روائح كريهة من شقة، وبفتح الشقة عثروا على صاحبها متوفيًا بداخلها، دون معرفة أسباب وفاته.

انتقل إلى موقع الحادث، الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، رفقة النقيب أحمد حفظ الله، معاون مباحث القسم، والمقدم أشرف عطية، نائب مأمور القسم.

Advertisements

بالفحص والمعاينة تبين أن المتوفي "ش.ع"، 59 سنة، عامل، يعيش بمفرده، وكان مريضًا بالربو، ويرتدي كامل ملابسه ولا توجد به إصابات، وتبين سلامة جميع نوافذ الشقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3273 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

جرى نقل جثة المتوفي، إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف نيابة دسوق في كفر الشيخ، والتي أمرت تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ، الكلية، بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.