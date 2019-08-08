تخصيص 52 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

خصصت مديرية الأوقاف في محافظة الأقصر 52 ساحة في مراكز المحافظة السبعة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقال الشيخ محمد سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن من بين الساحات المخصصة لصلاة العيد، "مسجد سيدي أبو الحجاج، والسيد يوسف، ومنشأة العماري بجوار مسجد الرحمة، والمدامود بجوار مدافن المدامود، والكرنك الجديدة بنجع الطويل، والبغدادي بجوار جبانة البغدادي، والطارف بالقرنة، ومركز شباب الأقالتة، ومركز شباب الزينية، ومسجد عبد الرحمن بن عوف بالكرنك القديم، ومركز شباب البعيرات، وساحة آل البيت بالحبيل، ساحة مركز شباب الشغب باسنا، ساحة نجع خميس بالطود، وساحة شارع البحر بالجزيرة بالنمسا.

بالإضافة إلى ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان بالطود، ساحة نجع الجسر بالضبعية، والنور المحمدي بالدبابية باسنا، وأبو فرغلي بالحميدات باسنا، ومسجد الرحمن بقرية توماس 1 باسنا، ومسجد الرحمن بقرية الهنادي باسنا، وساحة آل البيت بقرية الحليلة باسنا، وساحة أبو العربي بالحبيل، وساحة مدافن الساحة الرضوانية بالبغدادي".