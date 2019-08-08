"سي أي كابيتال" تستثمر 305 ملايين جنيه في شراء حصة بشركة "تعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن مجلس إدارتها وافق في اجتماعه، أمس، على شراء حصة في شركة سفنكس (Sphinx BV) المالكة لأسهم رأس مال شركة تعليم، بقيمة لا تتعدى 305 ملايين جنيه بالمعادل له بالدولار الأمريكي.

وأوضحت الشركة أن قيمة عملية الاستحواذ البالغة 305 ملايين جنيه تمثل جزء من رأس المال المزمع ضخه بالاشتراك مع مساهمين آخرين للاستحواذ على جزء من أسهم رأسمال شركة (Sphinx BV).

كما وافق مجلس إدارة سي أي كابيتال على تقرير المستشار المالي المستقل بتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة تعليم الذي تم مراجعته وقبوله من مراقب حسابات الشركة، بحسب البيان.