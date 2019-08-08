ضبط سيارة محملة بـ1000 لتر سولار مدعم قبل تهريبها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، سيارة محملة بـ1000 لتر سولار مدعم، قبل تهريبها في السوق السوداء.

وتلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بأنه أثناء مرور ضابط إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين خدمة القطاع الثاني الدائري وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط سيارة "فنطاس" قيادة "ع.س.أ - 39 سنة" سائق بداخل محطة وقود أسفل الطريق الدائري، حال قيام العاملين بالمحطة بتعبئة الفنطاس الخاص بها بكميات من السولار تقدر بنحو ألف لتر بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.

وجرى التحفظ على السيارة وقائدها، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط قرر بقيامه بتجميع المواد البترولية بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5376 جنح قسم قليوب لسنة 2019.