الدنمارك / إنفجار قويّ يهزّ مكتب الضرائب في كوبنهاغن

وكالات - ذكرت الشرطة الدنماركية اليوم، الأربعاء 7 أوت 2019، أنها تحقق في إنفجار قوي هز مكتب وكالة الضرائب في كوبنهاغن قبل ساعات وتسبب بأضرار جسيمة في واجهة المبنى ولم يسفر عن إصابات.
وقالت شرطة العاصمة إن سبب الإنفجار لم يعرف على الفور، إلا أنها تشتبه بأن يكون السبب إجراميا.
وصرح ضابط في الشرطة لوكالة "فرانس برس": "نحقق في الانفجار على أنه حادث مشبوه".
وقال مفتش الشرطة يورغن بيرغن، سكوف في بيان "من المبكر جدا معرفة من وراء الإنفجار".
وتوجه محققون ترافقهم كلاب البوليسية إلى مكان الإنفجار.
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