مقتل 25 طالبانيًا في غارات أمريكية بجنوب شرق أفغانستان

شنت القوات الأمريكية غارات جوية في إقليم غازني بجنوب شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 من مسلحي طالبان.
وقال فيلق الرعد 203 - في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس)
وأضاف البيان أن الغارات الجوية الأمريكية أسفرت عن مقتل 25 من مقاتلي طالبان وتدمير عربة جنود مدرعة من طراز هامفي.
وأفاد بيان الفيلق الأفغاني بأن الغارات الجوية دمرت أيضا 5 دراجات نارية لمقاتلي طالبان.. مشيرا إلى أن قوات الأمن الأفغانية قتلت أحد مسلحي طالبان وأصابت 3 آخرين خلال الاشتباكات في منطقتي آب باند وخواجة عمري في غازني.
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