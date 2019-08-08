إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية عقب العثور على جثة جندي

شنت القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات وعمليات بحث واسعة، اليوم الخميس، في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، عقب العثور على جثة تعود لأحد جنودها، فجر اليوم. فجر اليوم. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجيش الإسرائيلي استقدم قوات مشاة إضافية في الضفة الغربية. فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها دفعت بتعزيزات إلى شوارع الضفة الغربية، "تحسبًا من قيام المستوطنين بتنفيذ عمليات انتقامية ضد الفلسطينيين هناك"، وقالت "وبعد تقييم الموقف قررت الشرطة تكثيف نشاطها في جميع مناطق الضفة الغربية، خوفا من هجوم عصابات تدفيع الثمن". بتعزيزات إلى شوارع الضفة الغربية، "تحسبًا من قيام المستوطنين بتنفيذ عمليات انتقامية ضد الفلسطينيين هناك"، وقالت "وبعد تقييم الموقف قررت الشرطة تكثيف نشاطها في جميع مناطق الضفة الغربية، خوفا من هجوم عصابات تدفيع الثمن".

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