سوريا تعلن رفضها للاتفاق الأمريكي التركي حول "المنطقة الآمنة"

أعربت سوريا، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلنت عنه أمريكا وتركيا حول إنشاء ما يسمى "المنطقة الآمنة"، مؤكدة أنه يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة الأراضي السورية .

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين - في تصريح لـوكالة الأنباء السورية "سانا" - "تعرب الجمهورية السورية عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلال الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة والذي يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضيها وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة " .

وأضاف المصدر "إن هذا الاتفاق قد عرى بشكل واضح الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سوريا والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية، وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات النظام التركي".

وأكد أن سوريا تناشد الجماهير العربية التنبه إلى مخاطر النزعة التوسعية للنظام الإخواني التركي الذي ينشر القتل والفوضى في مختلف أرجاء الوطن العربي من سوريا إلى ليبيا مرورا بالسودان، والذي لن يوفر أحدا إرضاء لأوهامه في إحياء السلطنة العثمانية البائدة.

للاتفاق الذي أعلنت عنه أمريكا وتركيا حول إنشاء ما يسمى "المنطقة الآمنة"، مؤكدة أنه يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة الأراضي السورية .وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين - في تصريح لـوكالة الأنباء السورية "سانا" - "تعرب الجمهورية السورية عن رفضها القاطع والمطلق للاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلال الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة والذي يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضيها وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة " .وأضاف المصدر "إن هذا الاتفاق قد عرى بشكل واضح الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سوريا والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية، وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات النظام التركي".وأكد أن سوريا تناشد الجماهير العربية التنبه إلى مخاطر النزعة التوسعية للنظام الإخواني التركي الذي ينشر القتل والفوضى في مختلف أرجاء الوطن العربي من سوريا إلى ليبيا مرورا بالسودان، والذي لن يوفر أحدا إرضاء لأوهامه في إحياء السلطنة العثمانية البائدة.

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