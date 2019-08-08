دعت ماليزيا، الهند وباكستان، اليوم الخميس، لضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في إقليم كشمير المتنازع عليه.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد - في بيان نقلته صحيفة (ذا ستار) الماليزية - أن ماليزيا تشعر بالقلق حيال التطورات الأخيرة في إقليم كشمير، وبالأخص إزاء تصعيد
وأضاف البيان أن ماليزيا باعتبارها شريكة قريبة لكل من الهند وباكستان، تعقد آمالا كبيرة على أن تمارس الدولتان الجارتان أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون حدوث مزيد من التصعيد، ما قد يضر بسلام واستقرار وازدهار المنطقة".
وأوضح أن ماليزيا ترى دائمًا أن الحوار والمشاورات هما السبيل الأمثل لإيجاد حل سلمي وودي بشأن هذه القضية القائمة منذ زمن طويل.
وأكد أن ماليزيا تدعو كل الأطراف المعنية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تخص إقليم كشمير، والدفع باتجاه الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
يذكر أن الهند ألغت الوضع الخاص بالإقليم المتنازع عليه أمس الأول الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ماليزيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس والتهدئة بإقليم كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.