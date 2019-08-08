ماليزيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس والتهدئة بإقليم كشمير

دعت ماليزيا، الهند وباكستان، اليوم الخميس، لضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد - في بيان نقلته صحيفة (ذا ستار) الماليزية - أن ماليزيا تشعر بالقلق حيال التطورات الأخيرة في إقليم كشمير، وبالأخص إزاء تصعيد

حدة التوترات المتكررة في المنطقة.وأضاف البيان أن ماليزيا باعتبارها شريكة قريبة لكل من الهند وباكستان، تعقد آمالا كبيرة على أن تمارس الدولتان الجارتان أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون حدوث مزيد من التصعيد، ما قد يضر بسلام واستقرار وازدهار المنطقة".وأوضح أن ماليزيا ترى دائمًا أن الحوار والمشاورات هما السبيل الأمثل لإيجاد حل سلمي وودي بشأن هذه القضية القائمة منذ زمن طويل.وأكد أن ماليزيا تدعو كل الأطراف المعنية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تخص إقليم كشمير، والدفع باتجاه الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.يذكر أن الهند ألغت الوضع الخاص بالإقليم المتنازع عليه أمس الأول الثلاثاء.