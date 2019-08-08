مقتل 4 أشخاص خلال عملية للجيش النيجيري وسط البلاد

قتل 3 من ضباط الشرطة ومدني إثر هجوم لجنود من الجيش النيجيري، وذلك خلال تنفيذ الشرطيين عملية أمنية وسط البلاد.
وقال فرانك مبا المتحدث باسم شرطة نيجيريا - في بيان نقله راديو (أفريقيا 1) اليوم /الخميس/ - "إن المفتش العام للشرطة أمر بفتح تحقيقات شاملة في الظروف
وأوضح أن الشرطة كانت تحقق في "إيبي" بولاية "تارابا" وستعتقل "الحاجي هاميسو" الذي تورط في سلسلة من عمليات الاختطاف في تلك الولاية، مشيرا إلى أن فريق التحقيق تعرض لهجوم مفاجئ على أيدي جنود الجيش النيجيري على طريق "إيبي" المؤدي إلى "جالينجو".
يذكر أن ولاية "تارابا" هي واحدة من الولايات الوسطى والشمالية لنيجيريا حيث تنتشر بها عمليات السرقة الاختطاف.
وكانت الحكومة النيجيرية قد نشرت قوات خاصة من الشرطة والجيش والقوات الجوية لمحاولة معالجة هذه الأعمال.
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