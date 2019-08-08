واشنطن تؤكد دعمها لحقوق الطاقة للدول ذات السيادة بشرق المتوسط

أكدت الولايات المتحدة دعمها لحقوق الدول ذات السيادة في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه من أجل عدم زعزعة الاستقرار والسلام في تلك المناطق.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذا التأكيد جاء خلال مشاركة فرانسيس فانون مساعد

وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة مع وزراء الطاقة من اليونان وقبرص وإسرائيل خلال اجتماعهم الرباعي في العاصمة اليونانية أثينا.واتفق الوزراء والمسئولون على إنشاء ممر للطاقة في شرق المتوسط بما يساهم في تأمين الطاقة للاتحاد الأوروبي بتنويع مصادر الاستيراد ومساراته، كما أكدوا دعمهم الكامل لجمهورية قبرص في استكشاف وتطوير مواردها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وأعربوا عن قلقهم إزاء الخطوات الاستفزازية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.وأكدت الولايات المتحدة مجددًّا ضرورة تقاسم موارد الجزيرة القبرصية من النفط والغاز بشكل عادل بين شطري الجزيرة في إطار تسوية شاملة.