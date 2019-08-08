أكدت الولايات المتحدة دعمها لحقوق الدول ذات السيادة في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه من أجل عدم زعزعة الاستقرار والسلام في تلك المناطق.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذا التأكيد جاء خلال مشاركة فرانسيس فانون مساعد
واتفق الوزراء والمسئولون على إنشاء ممر للطاقة في شرق المتوسط بما يساهم في تأمين الطاقة للاتحاد الأوروبي بتنويع مصادر الاستيراد ومساراته، كما أكدوا دعمهم الكامل لجمهورية قبرص في استكشاف وتطوير مواردها في منطقتها الاقتصادية الخالصة وأعربوا عن قلقهم إزاء الخطوات الاستفزازية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.
وأكدت الولايات المتحدة مجددًّا ضرورة تقاسم موارد الجزيرة القبرصية من النفط والغاز بشكل عادل بين شطري الجزيرة في إطار تسوية شاملة.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تؤكد دعمها لحقوق الطاقة للدول ذات السيادة بشرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.