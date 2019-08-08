16 أغسطس انطلاق الحملات الدعائية للنمسا

انتهت اليوم الخميس المهلة الخاصة بتسجيل النمساويين بالخارج في القوائم الانتخابية، استعدادًا لعقد الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر المقبل، كما تبدأ الحملات الانتخابية المكثفة لثماني أحزاب تخوض الانتخابات اعتبارًا من يوم 16 أغسطس الجاري.

وقالت مصادر حزبية في فيينا، إن خمسة أحزاب تخوض الانتخابات بعد حصولها على تزكية أعضاء البرلمان، كما تمكنت 3

أحزاب أخرى ليس لها مقاعد في البرلمان من جمع توكيلات وتوقيعات أكثر من 2600 ناخب- بحسب قانون الأحزاب النمساوي .وأضافت المصادر، أن الجدل المطروح حاليا بقوة على الساحة السياسية هو شكل الائتلاف الحكومي المقبل، خاصة بعد إعلان حزب الحرية اليميني استحالة التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بسبب هوة الخلافات السياسية المتسعة.وأشارت إلى أن حزب الشعب والذي يتصدر استطلاعات الرأي في البلاد، والذي قاد الحكومة السابقة، يرفض تكرار التحالف مع حزب الحرية، حيث تسبب الأخير في إسقاط الحكومة بعد الكشف عن فضيحة فساد سياسي تعرف باسم قضية (أبيزا)، وتتجه أنظار حزب الشعب للتحالف مع حزب الخضر، والذي من المتوقع أن يحقق نتائج جيدة للغاية أسوة بما حققه مؤخرًا في انتخابات البرلمان الأوروبي.