باكستان ترفض وصف الهند للأوضاع في كشمير بأنها "شأن داخلي"

رفضت باكستان، اليوم الخميس بيان الهند الذي وصف الأوضاع الأخيرة في كشمير بأنها "شأن داخلي"، وذلك بعد أيام من إلغاء الحكومة الهندية "الوضع الخاص" الممنوح للإقليم المتنازع عليه بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد الفيصل - وفقًا لما نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية

- إن بلاده ترفض رفضًا قاطعًا بيان الهند بشأن كشمير، مؤكدًا أن باكستان ستواصل دعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي للكشميريين.وكانت وزارة الخارجية الهندية قد أكدت - في بيان - أن الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة (370) من الدستور هي شأن داخلي هندي بالكامل.وتنص المادة 370 على منح "وضع خاص" لإقليم كشمير، وتتيح للحكومة المركزية في /نيودلهي/ سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشئون الخارجية والاتصالات في المنطقة، فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى.وخفضت إسلام أباد مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند، أمس /الأربعاء/ إذ أوقفت العلاقات التجارية الثنائية مع /نيودلهي/ ردًا على خطوة الهند بشأن إقليم كشمير.