الرئيس الإندونيسي يؤكد عزمه نقل العاصمة من جاكرتا

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، أنه سوف يتم نقل العاصمة من جاكرتا المزدحمة إلى جزيرة بورنيو.

وكتب جوكو تغريدة قال فيها "سوف يتم نقل عاصمة دولتنا إلى جزر كاليمانتان (الاسم الإندونيسي لجزيرة بورنيو). يمكن أن يكون الموقع في وسط كاليمانتان أو شرق كاليمانتان أو جنوب كاليمانتان".

وأضاف "تتم دراسة جميع الجوانب لكي يتخذ قرار متوافق مع رؤيتنا للـ10 و50 و100 عام المقبلة".

ويقول الخبراء إنه على عكس معظم أنحاء إندونيسيا، فإن معظم جزيرة بورنيو ليست معرضة لزلازل أو لبراكين.

وتريد الحكومة بدء نقل العاصمة الجديدة بحلول عام 2024، في نهاية فترة رئاسة جوكو الثانية التي تبلغ مدتها خمسة أعوام.

اقرأ أيضاً... العاصمة الإندونيسية تقيد استخدام السيارات الخاصة لمكافحة التلوث

Advertisements

وكان وزير التخطيط بامبانج برودجونيجور قد قال، في وقت سابق من العام، إن مثل هذه الخطوة قد تصل تكلفتها إلى 33 مليار دولار.

وكانت الحكومة قد أرجعت توجهها لنقل العاصمة من جاكرتا إلى الازدحام المروري ووقوع الفيضانات بصورة متكررة وهبوط الأرض بصورة سريعة.

يشار إلى أن نحو 40 % من مدينة جاكرتا، التي يقطنها 10 مليون نسمة، تحت سطح البحر ومستمرة في الغرق.

وتشمل جاكرتا الكبرى مدناً تابعة لها يقطن بها 30 مليون نسمة.

وكانت الحكومة قد قدّرت الخسائر الاقتصادية للازدحام المروري في المدينة بـ 100 تريليون روبيه (7 مليار دولار) سنوياً.