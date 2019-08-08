الجامعة العربية تدين بناء إسرائيل 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

دانت الجامعة العربية بأشد العبارات، اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريحات للصحفيين في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، إن "القرار الجديد يأتي في سياق الهجمة الاستيطانية المتسارعة بصورة غير مسبوقة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس والذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإمعان الإسرائيلي في تقويض أسس حل الدولتين المعبر عن الشرعية وإرادة المجتمع الدولي".

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وأضاف أن "هذه السلسلة من الانتهاكات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وجوداً وحقوقاً يأتي في ظل دعم أميركي مطلق"، مشيرا إلى إنه "بات يشكل اختباراًَ حقيقياً لجدية المجتمع الدولي وحرصه على حماية قراراته وتطبيقها بتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياتها أمام أجهزة ومؤسسات العدالة الدولة بما فيها الجنايات الدولية".

وأكد أبو علي "دعم جامعة الدول العربية وأعضائها المتواصل لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني، وأهمية قيام المنظمات والمؤسسات الدولية في إطار الأمم المتحدة بدورها ومسؤولياتها لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وإنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الحماية اللازمة".