واشنطن تمنع شركاتها من التعامل مع شركات صينية بينها "هواوي"

كشفت الإدارة الأميركية عن وثيقة تحظر رسميّاً على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينيّة أخرى توقيع عقودٍ مع الأسواق الأميركية، في أحدث حلقة من النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ستمنع هذه القواعد المؤقّتة بدءاً من 13 أغسطس على أيّ وكالة اتحادية أميركية من أن تتحصَّل، من تلك الشركات الصينية، على معدات اتصالات أو تكنولوجيا.

والواقع أن هذه القواعد تأتي تنفيذاً لحظر مدرج في قانون الدفاع الذي وافق عليه الكونجرس في وقت سابق هذا العام.

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وتنصّ الوثيقة على جواز منح إعفاءات "في ظروف معيّنة" لمدة تصل إلى عامين، من قبل رئيس وكالة فدراليّة، أو في حالات أخرى من قبل مدير أجهزة الاستخبارات الوطنيّة.

ويُعتبر نشر هذه القواعد، الحلقة الأحدث في حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوضع قيود على شركة "هواوي" في الولايات المتحدة. ويؤكد مسؤولون أميركيون أن المجموعة الصينية مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الصينية. وهو ما تنفيه بكين.