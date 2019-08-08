زلزال قوي يضرب تايوان ويؤدي لانقطاع الكهرباء

ضرب زلزال قوي ساحل شمال شرق تايوان، اليوم الخميس، وأدى لانقطاعات في التيار الكهربائي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن شدة الزلزال بلغت ست درجات. وأدى إلى اهتزاز المباني وناطحات السحاب في العاصمة تايبه وشعر به السكان في كل انحاء الجزيرة.

ووقع الزلزال على عمق 22 كيلومتراً قرب بلدة يلان في شمال شرق تايوان.

ولم ترد، حتى الآن، تقارير عن أضرار كبيرة أو خسائر بشرية.

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ودفع السلطات إلى تعليق خدمة السكك الحديدية في شمال تايوان. ووردت أيضاً تقارير عن تسريبات غازية ومائية.

كان أكثر من 100 شخص قد لقوا حتفهم في زلزال ضرب جنوب تايوان عام 2016.

وتقع تايوان بالقرب من التقاء صفيحتين تكتونيتين وتشهد زلازل باستمرار.

ووقع أسوأ هذه الزلازل في سبتمبر 1999 وبلغت شدته 7,6 درجات وتسبب بمقتل 2400 شخص.