هاجم جو بايدن، أبرز مرشّحي الحزب الديموقراطي للانتخابات التمهيديّة الرئاسيّة الأميركيّة، الرئيس دونالد ترامب بشدة على خلفية حادثة إطلاق النّار في مدينة إل باسو.
واتّهم بايدن، وهو نائب الذي شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة رئاسة الرئيس السابق باراك أوباما، ترامب بأنّه "أجّج سعير تفوّق العرق الأبيض".
واستخدم بايدن تعابير قاسية ضدّ الرئيس الجمهوري، وذلك خلال خطاب ألقاه في إطار حملته الانتخابيّة في بيرلينغتون بولاية أيوا، قائلاً إنّ ترامب "تبنّى علنًا وبدون وازع، الاستراتيجيّة السياسيّة (المتمثّلة بـ) الكراهية والعنصريّة والقسمة".
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وندّد بايدن بالخطاب "السامّ" لترامب، قائلاً "سواء بلغةٍ واضحة أو مشفّرة، أجّج هذا الرئيس سعير تفوّق العرق الأبيض في هذه البلاد".
وأردف "لدينا مشكلة مع هذا المَدّ المتصاعد لتفوّق العرق الأبيض في الولايات المتحدة، ولدينا رئيس يُشجّعه".
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز مرشح ديموقراطي للرئاسة يتهم ترامب بتشجيع نظرية تفوّق العرق الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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