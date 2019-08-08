"تحالف دعم الشرعية في اليمن": نرفض أي إجراءات تضر بأمن واستقرار عدن

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن القيادة المشتركة للتحالف تتابع وبقلق، تطور الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح العقيد المالكي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الرفض القاطع من قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه التطورات الخطيرة، مؤكداً أنها لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني، داعياً في الوقت نفسه كافة الأطراف والمكونات إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة اليمنية الشرعية على تخطي المرحلة الحرجة وإرهاصاتها، وخاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين من ميليشيات الحوثي الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين والذين أوقدوا نار الفتنة والفرقى بين أبناء الشعب اليمني.

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