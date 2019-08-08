كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تضع إجراءات جديدة لتعزيز التجارة الخارجية وسط حرب اقتصادية مع أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز جورنال، اليوم الخميس، أن الصين تضع تدابير جديدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية، لتعويض آثار الحرب التجارية المريرة مع الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة الصينية، التي تديرها وكالة شينخوا، إن العديد من الدوائر الحكومية تقوم حاليًا بصياغة السياسات والنظر في مراجعة الفهارس التي تحدد التقنيات التي يجب استيرادها، كما يبحثون أيضًا توسيع نطاق التجارة الإلكترونية عبر الحدود وإطلاق مناطق مظاهرة جديدة لتجارة الاستيراد.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين حكوميين وصناعيين، إن استيراد تكنولوجيات راقية جديدة سيساعد في تعزيز "تحديث" و "تدويل" الاقتصاد الصيني.

Advertisements

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.2% في الربع الثاني من هذا العام، وهو أبطأ معدل له منذ 27 عامًا، متأثرًا بتبادل الرسوم الجمركية المكلف مع الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي ، قالت واشنطن إنها ستفرض تعريفة إضافية بنسبة 10% على المنتجات الصينية بقيمة 300 مليار دولار، ابتداء من 1 سبتمبر.

كما قامت الصين بتخفيض الضرائب ومتطلبات سعر الاحتياطي، كما تصدر الحكومات المحلية سندات لبناء البنية التحتية في محاولة لتحفيز اقتصادها المتباطئ.

كما ذكرت صحيفة الحزب الشيوعى"الشعب" في مقالها الافتتاحي، أن الولايات المتحدة تتجاهل احتياجات شعبها وكذلك مصالح الدول الأخرى، وحذرت من أن الصين سيتعين عليها اتخاذ "التدابير المضادة اللازمة".