كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تضغط على أمريكا لتحديد العنصريين البيض لتجنب تهديد مواطنيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضغطت الحكومة المكسيكية، على الولايات المتحدة للتعاون في المساعدة على تحديد المتعصبين من القوميين البيض، الذين يشكلون تهديدًا لمواطنيها بعد إطلاق النار الجماعى على مهاجرين بمدينة إل باسو بتكساس، والتي أسفرت عن مقتل 22 شخصاً، بينهم ثمانية مواطنين مكسيكيين.

وتعهّدت المكسيك بالتحقيق في الحادث كعمل إرهابي، وقالت إنها قد تطلب أيضًا تسليم الجاني المشتبه به إلى المكسيك لمحاكمته.

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ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، عن مذكرة دبلوماسية نشرتها وزارة الخارجية المكسيكية، قالت الحكومة إنها تريد من السلطات الأمريكية تبادل جميع المعلومات حول حادث الباسو "لتحديد ما إذا كان هناك أفراد ومؤسسات محتملة أخرى من" السادية البيضاء "تسعى إلى تعريض جاليتها للخطر في الولايات المتحدة الأمريكية."

وتسبّب هجوم يوم السبت في ذعر واسع النطاق في المكسيك في وقت توترات دبلوماسية متكررة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة المكسيكية بشأن التجارة والهجرة.

وزار ترامب، الذي أثارت انتقاداته الاستفزازية ضد المهاجرين الكثير من المكسيكيين، يوم الأربعاء، المستشفيات التي عولج فيها ضحايا إطلاق النار في إل باسو.