كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الأمريكى يزور منغوليا وعينه على روسيا والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، مع قادة منغوليين كبار، اليوم الخميس في زيارة نادرة للدولة ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث يسعى البنتاجون إلى تنفيذ استراتيجيته للتركيز على مواجهة الصين وروسيا.

على الخريطة، وتمثل منغوليا، المحصورة بين روسيا والصين، أفضل أولويات البنتاجون على مدى العقود القادمة، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال إسبير قبل بدء اجتماعه مع نظيره المنغولي: "إنه لشرف كبير لي أن أكون هنا، وأكون معكم وأن تتاح لي الفرصة للنظر في طرق مختلفة يمكننا من خلالها تعزيز العلاقات بين بلدينا".

وتمّ الترحيب بإسبر في العاصمة أولان باتور يوم الأربعاء وفقًا للعرف، وكان أهم ما يميز هذه الزيارة هو منح إسبير حصانًا كرملًا يبلغ من العمر سبع سنوات كهدية، وأطلق إسبر على الحصان إسم "مارشال" على إسم وزير الدفاع الأمريكي السابق جورج مارشال.