كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تنتقد التدخل الأمريكى فى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد أصول الحكومة الفنزويلية وقطع أموالها هو "تدخل جسيم" وانتهاك لقواعد العلاقات الدولية.

وقالت هوا تشون ينج المتحدثة بإسم الوزارة الصينية، في بيان صدر في ساعة متأخرة يوم الأربعاء، إن الصين ستواصل تعاونها مع فنزويلا، كما حثت الولايات المتحدة على احترام القانون الدولي والتوقف عن إثارة الفتنة.

ووفقاً لوكالة رويترز، كانت هوا تشون، ترد على تعليقات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يحذر فيها الصين وروسيا من إنهاء دعمهما للحكومة الفنزويلية المحاصرة للرئيس نيكولا مادورو.

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وغرقت فنزويلا في أزمة سياسية ودعمت معظم الدول الغربية زعيم المعارضة خوان جوايدو، رغم أن الصين وروسيا تواصل دعم مادورو.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، في يونيو، إن بكين ستساعد في استعادة الحياة الطبيعية في فنزويلا.

وأصبحت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة متوترة بشكل متزايد بسبب حرب تجارية مريرة بين أكبر اقتصادين في العالم.