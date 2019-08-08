كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا وأستراليا تحذران من السفر إلى هونج كونج وسط تصاعد الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّرت الولايات المتحدة من السفر إلى هونج كونج، وحثت على زيادة الحذر لزوار الأراضي الصينية في مواجهة ما وصفته بالاضطرابات المدنية بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع.

وبدأت الاحتجاجات في المركز المالي الآسيوي بمعارضة قانون تسليم المجرمين الموقوف الآن، وتطورت لتصبح تحديًا مباشرًا للحكومة المدينة وتدعو إلى الديمقراطية الكاملة.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية: "امتدت الاحتجاجات والمواجهات إلى أحياء أخرى غير تلك التي سمحت فيها الشرطة بالمسيرات أو التجمعات".

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وأضاف "من المرجح أن تستمر هذه المظاهرات التي يمكن أن تحدث دون سابق إنذار أو بدون إشعار.. تم رفع المستوى الاستشاري إلى المستوى الثاني بمقياس من أربع نقاط.

كما حذرت أستراليا، أيضاً المسافرين إلى هونج كونج.

تشكل الاحتجاجات أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012. كما يواجه شي حربًا تجارية معدة للولايات المتحدة واقتصادًا بطيئًا.