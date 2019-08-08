كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء عن تعيين تركماني خليفة للبغدادي في قيادة تنظيم "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت مواقع مقربة من "داعش" أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عين التركماني عبد الله قرداش خلفا له.

وذكرت مصادر إعلامية، أن المدعو قرداش كان معتقلا في سجن بوكا في العراق، وقياديا في تنظيم "القاعدة".

ونشر الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف تفاصيل حول قرداش، واصفا إياه بالإرهابي القاسي.

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وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت في تقرير لها الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" "يعاود الظهور" في سوريا بسبب سحب الولايات المتحدة قواتها من هناك، وأنه "عزز قدراته" في العراق.

وأشارت إلى أن التنظيم قام بـ "توحيد ودعم" عملياته في سوريا والعراق، مشيرة إلى أن "السبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوات المحلية غير قادرة على مواصلة العمليات طويلة الأجل، أو شن عدة عمليات في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها".