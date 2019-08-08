كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تخفض نطاق تداول اليوان لكن العملة مستقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خفضت الصين نطاق تداول عملتها لليوم الرابع اليوم الخميس، مما يدل على إمكانية استخدامها كسلاح تجاري ضد واشنطن، ولكن استقر سعر الصرف بعد الانخفاضات التي أثارت قلق الأسواق المالية.

حدد البنك المركزي نقطة الانطلاق للتداول اليومي لليوان عند 7.0039 مقابل الدولار الأمريكي. كانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2008 التي تم فيها تحديد المستوى دون المستوى السياسي البالغ سبعة للدولار.

كان تداول اليوان عند 7.0435 في منتصف بعد الظهر، ولكن كان هذا أقوى من اليوم السابق.

Advertisements

و كانت قد أثارت بكين قلق المستثمرين يوم الاثنين بالسماح لليوان بالانخفاض إلى أدنى مستوى خلال 11 عام أمام الدولار. جاء ذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب برفع التعريفة الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار إضافية في حرب على التجارة والتكنولوجيا.

وقال ناريمان برافيش من IHS Markit في تقرير إن الانخفاضات التي تمت هذا الأسبوع هي "طلقة تحذيرية لإدارة ترامب"، مما يدل على أن بكين يمكنها إضعاف اليوان استجابة للضغوط التجارية.

و اضاف بيرافيش إنه إذا كان هذا يمثل بداية مرحلة جديدة في حربهم التجارية، فإن "العاصفة المالية التي تلت ذلك قد تدفع الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية إلى الركود".

