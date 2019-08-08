كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تستقبل المزيد من النساء والاطفال اليزيديين من العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل فرنسا مجموعة جديدة من النساء والأطفال اليزيديين وتساعدهم على الاستقرار في البلاد.

أعلنت وزارات الداخلية والخارجية الفرنسية انه وصلت 31 أسرة اليوم الخميس إلى مدينة تولوز الجنوبية من أربيل بالعراق. كما وصلت مجموعات سابقة من 16 و28 عائلة في ديسمبر ومايو.

اليزيديون هم أقلية دينية ذات معتقدات فريدة تميزهم عن المصلين المسلمين والمسيحيين في المنطقة.

وقال متشددو الدولة الإسلامية، الذين سيطروا على شمال العراق في عام 2014، إن اليزيديين "مرتدين" وقتلوا مئات الرجال بينما كانوا يستعبدون آلاف النساء والأطفال. ووصفت الأمم المتحدة الهجمات بأنها إبادة جماعية.

