كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تسمح بتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية "إيران إير"، أن طائراتها تتزود بالوقود من المطارات التركية، بينما تمتنع دول أخرى عن السماح لها بذلك.

وقال المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "إيران إير" الناقل الرسمي، إن المطارات التركية تقوم بتزويد الطائرات الإيرانية بالوقود، مشيرة إلى أن بعض المطارات في العالم تمتنع عن ذلك، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

Advertisements

وأضاف المدير التنفيذي تورج زنكنة في تصريح، صحفي اليوم الأربعاء 8 أغسطس، أن إيران تتفاوض مع هذه المطارات، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو حل مشكلة تزويد الوقود للطائرات الإيرانية.

وأوضح أن "إيران إير" تتفاوض مع تلك المطارات لحل تلك المشكلة، بحسب وكالة "فارس"، التي أشارت إلى أنه امتنع عن ذكر أسماء المطارات والدول، التي تخضع للحظر الأمريكي بهذا الخصوص"، بينما أشار إلى اعتزام الشركة الإيرانية شراء طائرات جديدة وضمها لأسطولها الجوي.