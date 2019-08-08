“الكاف” يصدم المغاربة.. جرد الوداد من لقب العصبة وغرمه ماليا ومنحه للترجي -فيديو

مفتتحا سجله التهديفي بنادي ضمك.. ياجور يجنب فريقه الخسارة أمام الإفريقي التونسي لوران بلان في المغرب للتفاوض مع الجامعة لتدريب الأسود_صور بعد أن كان مقررا له منتصف الشهر الجاري.. السوبر الإفريقي يؤجل إلى موعد لاحق

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