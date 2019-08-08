التجمع: إعلان النيابة هدفه ضرب التمثيل السياسي للمجتمع العربي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح اتّهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين زعبي، وأعضاء آخرين في الحزب، وأكد رفضه القاطع للتّهم التي جاءت في الإعلان.

وجاء في بيان التجمّع أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وأنّ إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجتمع العربي في البلاد.

وأشار التجمع في بيانه إلى أنّ القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة.

وأكّد التجمع أنّ "هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي. وتجدر الإشارة إلى أن بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ تهمة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مساءلة أحزاب أخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ أكبر بكثير، وبقي الموضوع محصورًا في إطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة".

وكانت النيابة قد أعلنت أنها استدعت النائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، لجلسة استماع، وذلك بشبهة مخالفات تتعلق بانتخابات الكنيست والسلطات المحلية في العام 2013 - 2016.

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وصرحت أنه سينظر في تقديم لائحة اتهام ضد الحزب نفسه بحكم مسؤوليته بموجب القانون عن جميع مخالفات التي تمت من قبل جمعيات مركزية لصالح الحزب، وأن زعبي مشتبهة بـ"التزوير في ظروف خطيرة، واستخدام مستند مزور، تسجيلات كاذبة في مستندات، ومحاولة الحصول على غرض في ظروف خطيرة وعن طريق الاحتيال وتبييض الأموال".

وأضافت النيابة أنه "بالمقابل، عدا عن حنين زعبي، فإنّ النيابة العامة استدعت أيضا 35 مشتبها آخر من حزب التجمع، غالبيتهم من كبار المسؤولين وأصحاب مراكز مهمة في الحزب، وبينهم الأمين العام السابق للتجمع، عوض حسين، الأعضاء المركزيين في التجمع مراد حداد، وعز الدين بدران، والمسؤول في منطقة المثلث، المحامي رياض محاميد، والذين ستتم محاكمتهم وفقًا لجلسة الاستماع وذلك في شبهات "مخالفات فساد مالي والتزييف والخداع وتبييض الأموال وخيانة الأمانة، كل وفقا للتجاوز الضالع فيه".

وادعت النيابة أن "الحديث يدور حول قضية تزوير واحتيال من خلال مستندات التي تم تقديمها إلى مراقب الدولة، فيما يتعلق بالأموال التي تلقاها الحزب في حملتين انتخابيتين، انتخابات السلطات المحلية وانتخابات الكنيست، التي تمت في عام 2013، وشبهات بتقديم تقارير كاذبة وغسيل أموال واستخدام آلاف المستندات المزيفة لإثبات الاحتيال. المُخالفات المنسوبة للمشتبهين ارتكبت بين السنوات 2013- 2016، وفي إطار التحقيقات في ملف هذه القضيّة، حيث تم الكشف عن الفساد خلال تحقيقات منظمة وواسعة ومنهجية طالت عدد كبير من الأشخاص الذي يشتبه بضلوعهم في المخالفات والتي هدفت لتمويل الحزب بشكل غير قانوني. تم إجراء التحقيقات حول هذه القضية في الوحدة المركزية للتحقيقات (لاهف 433) بمرافقة من القسم الاقتصادي في النيابة العامة، وفي إطار التحقيقات تم التحقيق مع مشتبهين وضالعين كُثر في التجمع غالبيتهم من الأعضاء المركزيين وأصحاب المراكز المهمة ومنتخبي جمهور وناشطين آخرين في الحزب، وتمّ تنفيذ مئات التفتيشات والتحقيقات ضدهم، وشملت مواد التحقيقات في هذا الملف عشرات المستندات وأكثر من 1000 رسالة، ومواد محوسبة عديدة، ومكالمات هاتفية وغيرها، ملف القضية أحيل للنيابة العامة في عام كانون الثاني 2018".