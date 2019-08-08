الهند تطالب باكستان بإعادة النظر في قرار خفض العلاقات

حثت الهند باكستان، الخميس، على إعادة النظر في قرارها خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على خلفية قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.



وذكرت وزارة الخارجية الهندية، في بيان، أن حكومة الهند تأسف للخطوات التي أعلنتها باكستان أمس، وستحثها على إعادة النظر فيها حتى يتسنى الحفاظ على القنوات الطبيعية للاتصالات الدبلوماسية.

وأعلنت باكستان، الأربعاء، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

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ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بكلمة إلى الشعب الهندي عصر الخميس؛ ليوضح قرار حكومته إلغاء الحكم الذاتي للإقليم، المنصوص عليه في المادة 370 من الدستور، في قرار يهدد بإشعال المنطقة التي تطالب بها باكستان.

والإثنين الماضي، ألغت الهند الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير، بموجب مرسوم رئاسي يدخل "حيز التنفيذ فورا".

ونشبت 3 حروب بين نيودلهي وإسلام آباد، منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على إقليم كشمير بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران؛ أحدهما هندي وآخر باكستاني.

وبين الحين والآخر تنشب بعض الاشتباكات على حدود البلدين، ولكن مطلع العام الجاري 2019 كانت حدة التوتر مرتفعة مع دخول طائرات حربية على خط المواجهة، إلا أن دعوات ووساطات دولية وإقليمية حالت دون تصاعد حدة الأزمة.